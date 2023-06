Dorlan Pabón rompió el silencio y envió contundente mensaje: he tenido más derrotas que victorias

Dorlan Pabón envió contundente mensaje por la final

Dorlan Pabón es uno de los delanteros que más alegría le ha dado a los hinchas de Atlético Nacional, por lo que muchos pusieron sus esperanzas sobre él para que consiguiera la estrella 18.

Sin embargo, no logró marcar en la gran final y, por el contrario, fue uno de los más criticados. Sin embargo, Pabón quiere pasar la página y seguir luchando por la Copa Libertadores, por lo que envió un mensaje desde su cuenta de Instagram, donde mostró su tristeza por perder el título.

"El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa", dijo el futbolista.