El 'Arriero' Herrera advierte al Tolima de cara a la final: "Quiero levantar la copa"

Se ultima detalles para el primero de los dos partidos que definirán al campeón de la Liga Betplay del primer semestre de 2022, y el primero en hacer las veces de local será Nacional, el domingo el partido será en casa del Tolima.

Así, a menos de 24 horas del compromiso en el Atanasio Girardot, el cual tuvo este martes la visita de gran parte de la fanaticada verde en un entrenamiento a puertas abiertas, Hernán Darío Herrera, DT de Nacional, habló en rueda de prensa.

Vea también: Las seis novedades del América de Cali para el segundo semestre

Qué dijo Hernán Darío Herrera previo a la final de ida

De entrada, el 'Arriero' manifestó que "Tolima es complicado, un gran equipo", sin embargo, confía en lo que se ha entrenado con su plantel, pues "hemos trabajado para contrarrestarlos porque sabemos que son muy fuertes en ofensiva y defensiva".

Consecuentemente, en lo que respecta al esquema que propondrá en el primer partido, manifestó que horas previas decidirá la estructura, no obstante, "necesitamos ganar, estamos de local, pero jugaremos con precaución", aludiendo además a que "tengo a todo el equipo disponible".

Asimismo, habló de lo que representan los jugadores que tiene a cargo, pues "tengo un grupo de trabajo muy bueno, ellos me acogieron muy bien; además acomodamos lo táctico", lo anterior, en vista de que "hubo cosas que me dieron y otras que no".

Además, y en vista de la forma en que saldrá a buscar el título 17 en primera división para los verdes, afirmó: "Si Nacional me pagara por jugar bonito, juego bonito. Nacional necesita un título, lo de volver al ADN después se dará".

Tras esto, el 'Arriero' fue claro, y apuntó que lo importante en esta instancia es salir campeón, pues "quiero levantar la copa, si Tolima fue superior, pues lo felicito, pero que la copa esté acá".

Le puede interesar: ¿Se irá a Peñarol? La figura del Tolima que hace ruido en Uruguay

Es menester que el cuadro Atlético Nacional iniciará la llave en condición de local, teniendo en cuenta que su ubicación en la tabla de la reclasificación es desfavorable comparada con la del rival de turno; y que para el duelo en el Atanasio, las localidades ya están agotadas.