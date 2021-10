El emotivo mensaje de Carlos 'La Roca' Sánchez tras el título de Santa Fe

"Es lo que soñamos y hoy lo hicimos realidad", afirmó Sánchez con una gran alegría.

Lea también: Santa Fe conquistó su cuarta Superliga

"Una emoción muy grande. Todavía no me encuentro. Es un sueño. Hace pocas semanas llegué y hoy celebro un título con este grupo de jugadores que son de lo mejor que he venido. Santa Fe es un club que me abrió las puertas en Colombia, así que todo lo mejor para ellos", concluyó.

El objetivo de Santa Fe no es otro que pelear hasta la última fecha por la clasificación a las finales del fútbol colombiano.