"El grupo está golpeado": Gamero tras la derrota de Millonarios ante el América

En el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay, Millonarios sufrió otra estruendosa derrota ante un clásico rival luego que América le remontara el partido en 5 minutos. El equipo capitalino se fue de Cali con las manos vacías y problemas serios en la tabla de posiciones del campeonato.

Tras finalizar el compromiso, Alberto Gamero dio sus explicaciones en rueda de prensa: “Es lamentable y más duro perder un partido de esta forma. Vi bien al equipo, bien ubicado, bien parado, con mayor posibilidad del 2-0 y no lo hicimos. Nos desconcentramos. Sabía que el 1-1 era bueno pero el equipo bajó, se desconcentró, no se acordó que íbamos 1-1. Esto es para enseñanza de todos, para corregir y mejorar. Esto no para".

Lea también: Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 16: América pelea y Millonarios se enredó

"Hay que tratar de levantar este grupo que está golpeado. Mañana es otro día y hay que pensar en el partido del día sábado (vs Tolima en Bogotá) … Me parece que a pesar que hemos perdido, los mejores partidos que hemos jugado han sido con Nacional, Junior, América... La preocupación mía es que en los últimos minutos perdamos los partidos", subrayó el estratega y avisó “nos quedan tres grandes para buscar la clasificación y esto tenemos que tenerlo en cuenta”.

"En el fútbol y en la vida tienes que cerrar algo que está abierto. Hoy América no tenía opciones de gol claras, no estaba maniobrando. Al contrario, nosotros tuvimos para aumentar el marcador… Tenemos que reconocer que estamos cometiendo errores. En el fútbol los partidos también se cierran haciendo otro gol, tuvimos para hacerlo y no lo hicimos”, dijo sobre las razones que llevan a Millonarios a perder partidos sobre la hora.

Lea además: América le remontó a Millonarios en cinco minutos y se metió al grupo de los 8

"Tenemos un grupo joven que aprende cada día cosas nuevas, yo también. Esto nos sirve para crecer", finalizó.

Por su parte, el defensor Andrés Llinás mencionó: "Estábamos advertidos de que nos iban a tirar pelotazos y así llegó el empate. No puede ser que el equipo se descomponga cuando nos hacen un gol… Los errores individuales no pueden volver a pasar. Tenemos que aprender de estos errores. Sentimos que jugamos mejor, nos descuidamos 10 minutos y estamos pagando".

Millonarios suma 26 puntos en la Liga Betplay y cerrará el torneo enfrentando a Tolima, Santa Fe y Deportivo Cali.