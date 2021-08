El pobre balance de los defensas de la selección que después fueron técnicos

La quinta fecha fue un descalabro para algunos técnicos de la Liga Betplay, pues en esa jornada hubo cinco estrategas que fueron relegados de sus cargos por los malos resultados que habían conseguido hasta ese momento.

Luis Amaranto Perea (Junior), Dayron Pérez (Huila), Jorge Luis Bernal (Patriotas) y Eduardo Lara (Once Caldas) no siguieron con sus respectivos clubes. Además de Giovanni Ruiz, quien hace una semana dejó su cargo en Deportivo Pasto. Ante esta situación, la que más dejó eco fue la salida de Amaranto Perea, pues era su segunda experiencia en el banquillo, pero no tuvo buen rendimiento, por lo que se sumó al listado de los futbolistas que experimentaron en esa profesión.

Así como se dijo anteriormente, Amaranto tuvo la oportunidad de convertirse en técnico del cuadro ‘tiburón’. Sin embargo, el respaldo de los directivos duró hasta la quinta fecha del campeonato colombiano y por ende, tuvo que ser reemplazado por Arturo Reyes, un estratega con más experiencia para el complejo cargo.

En sus tres años como estratega ha entrenado a Leones de Itagüí, donde debutó y posteriormente con Junior. En el equipo antioqueño logró dirigir 12 partidos donde dejó un saldo de una victoria, siete empates y cuatro derrotas, mientras que en Junior llegó en la temporada 2020; allí disputó 66 partidos con un total de 30 partidos ganados, 20 empatados y 16 perdidos que le costaron su puesto en el equipo barranquillero.

El eterno capitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes también intentó ser estratega. Su querido Deportivo Cali le abrió las puertas en el 2016 para que iniciara su carrera como técnico del FPC. Sin embargo, en el año que alcanzó a entrenar al equipo de ese entonces, logró celebrar en 21 oportunidades, cayó 13 veces y empató diez partidos.

Otro de los centrales colombianos fue el mítico Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, que también quiso probar como timonel. No obstante, su paso por Depor Jamundí, Pasto, América y Defensa y Justicia no lo convencieron y terminó yéndose por los caminos de las directivas, donde al parecer le va bien, pues hoy en día es miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

Alexis Mendoza ha sido uno de los técnicos que mejor le ha ido en el rentado local e internacional. El barranquillero hizo su proceso como asistente técnico, pues aprendió de nada más y nada menos que el hoy estratega de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, donde compartió banquillo en las selecciones de Ecuador y Honduras.

Mendoza, inició en el 2002 con Junior, posteriormente pasó a Alianza Petrolera, en 2006 tuvo su primer periplo internacional con Selección Olímpica de Honduras. Posteriormente tuvo diez años aprendiendo bajo la batuta de Rueda y cuando ya estaba preparado regresó a Junior donde lo sacó campeón de la Copa Colombia. Luego de su paso por el ‘tiburón’ dirigió a Independiente del Valle (Ecuador), Sporting Cristal (Perú) e Independiente Medellín. En esos equipos logró estar 230 veces dirigiendo, donde consiguió la victoria en 98 oportunidades, 56 empates y 76 derrotas.