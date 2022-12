Emotivas palabras de Alfredo Arias para despedirse de Santa Fe

Independiente Santa Fe no pudo clasificar a la final de la Liga Betplay del segundo semestre, pues igualó 1-1 con Millonarios y quedó eliminado; pese a ello, se cumplió uno de los objetivos trazados, el cual corresponde a la clasificación a Copa Sudamericana.

No obstante, hay alarmas en el cuadro Albirrojo, pues una semana antes de culminar la temporada, se confirmó la salida de Alfredo Arias, el entrenador quien llegó a mitad de año. Ahora, el uruguayo continuará su carrera en Peñarol de Montevideo.

Vea también: Afilada defensa de Gamero a Millonarios tras eliminación: se refirió a la cancha y a Santa Fe

De tal forma, había expectativa de cara a las declaraciones ofrecidas tras el empate con Millonarios, que representó el último partido de Arias al frente del Rojo, en donde el DT expresó que "en Santa Fe siempre se jugó con valentía".

Asimismo, el entrenador de 63 años dijo que "siempre hubo valientes acá, para fundar al equipo, para mantenerlo, para sacarlo campeón, para a veces no sacarlo campeón y pelear el día a día", rescatando una parte de la historia del club y su reflejo en la actualidad.

Respecto a su llegada al Carbonero, Arias dio a conocer que "hay varios (jugadores) que merecería llevarme, me he encariñado muchísimo con estos muchachos", permitiendo que hay futbolistas del León que tienen las condiciones para jugar en un equipo grande del continente. No obstante, dijo "no quiero hacerle daño a Santa Fe".

Le puede interesar: Santa Fe y Millonarios no van a ningún Pereira: Los matecañas son finalistas de la Liga BetPlay

Por último, Alfredo Arias fue cuestionado acerca de un posible regreso al club del cual se está desprendiendo, a lo cual afirmó "es verdad que estoy un poco viejo, pero ojalá pueda volver a Santa Fe algún día", pues ha dado a conocer que vivió gratos momentos en el cuadro bogotano.