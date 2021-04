Equipos de la Liga Betplay que harán una pausa en las últimas fechas

Se acerca el final de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay. La tensión está al máximo, toda vez que solamente hay tres puntos entre el primero y el noveno clasificado. No se veía una lucha tan cerrada por meterse en las finales desde un buen tiempo atrás, luego de disputarse la fecha 16 del fútbol profesional colombiano.

No obstante, habrá un factor que determinará quién se queda o quién deberá ver el resto del campeonato por televisión, y no es otro que el de los equipos que cumplirán con su jornada de descanso en las últimas fechas de la fase regular. Cabe recordar que esta característica del campeonato se da, luego que el Cúcuta Deportivo no pudiera jugar en 2021 y la Liga Betplay contara con solo 19 equipos.

Así las cosas, el primero en tomarse una pausa es el Deportivo Cali. Luego de ganarle a La Equidad el jueves pasado por 5-2, los dirigidos por Alfredo Arias estarán pendientes de los resultados que se den en el marco de la fecha 17. Actualmente, los verdiblancos son terceros en la tabla de posiciones con 28 puntos.

Posteriormente, el turno será para La Equidad, precisamente. Los ‘aseguradores’ enfrentan al América este fin de semana, pero luego descansarán. Perdieron la oportunidad de quedar prácticamente clasificados con el revés sufrido ante los ‘azucareros’ y por ello buscarán recuperar terreno frente a un rival directo en la lucha por clasificar.

Finalmente, Junior de Barranquilla, club que cuenta actualmente con 27 unidades, tomará un receso en la última jornada del ‘todos contra todos’. Antes, se verá las caras con Águilas Doradas como local y Deportivo Pasto como visitante. No sobra decir que tendrá que sumar al menos cuatro unidades en las siguientes semanas para no correr peligro en la fecha 19.