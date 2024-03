Néstor Lorenzo convocó el pasado miércoles 13 de marzo a 26 jugadores para afrontar los retos de España y Rumania el viernes 22 y martes 26 de dicho mes. Ya los jugadores están concentrando en Londres, pese a que la convocatoria para algunos, no deja de ser muy cuestionable. A fin de cuentas, el entrenador es quien analiza, y toma una decisión conforme al nivel que vienen mostrando los jugadores.

Tal vez para Néstor Lorenzo lo mejor era convocar a quienes se perfilan para disputar la Copa América, y no a jugadores de la Liga BetPlay que vienen pidiendo pista. Hugo Rodallega, explotó contra la convocatoria por la decisión de dejar a un lado a la liga local, cuando futbolistas como Yeison Guzmán, Carlos Darwin Quintero, Dayro Moreno o Johan Rojas eran opciones, de acuerdo con Carlos Antonio Vélez. Pero, el rentado colombiano fue prácticamente ignorado.

Hugo Rodallega, afirmó, “es como si la Liga colombiana no existiera y el único jugador que llaman de la Liga colombiana es un arquero. ¿Qué está pasando? Hay jugadores que están a nivel de selección, merecen un llamado. Hay jugadores con 22-23 años que merecen que los vayan acercando a la Selección, pero lamentable que solo llamen de afuera. Es algo preocupante”.

Posteriormente, señaló, “ni siquiera a los 33 o 34, a los 28-29 ya estás viejo para la Selección Colombia, mucho cuidado, Colombia. Para otras selecciones, siguen llamando a jugadores de 35-36 años y que están rindiendo, entonces por qué no lo podemos hacer acá”.

Hugo Rodallega dio estas declaraciones en entrevista para El Alargue, en donde también puso ejemplos, “Dayro ha ganado siete botines de oro en nuestra liga, es un tipo histórico, no se ha cansado de hacer goles. En mi caso, llevo más de 260 goles y donde he ido he hecho goles (…) el año pasado, acá son dos torneos y en los dos, el goleador fue Marco Pérez y no fue llamado a la selección, por qué no va a ser llamado, ¿Por qué tiene 32 o 33?, No, si es el goleador, está marcando una diferencia, tienen que darle una oportunidad de estar en la selección”. Además de Álvaro Montero, llamó a Gabriel Fuentes como los únicos dos de la Liga.