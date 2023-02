Estalla escándalo en Deportivo Cali: la dura pelea en el camerino de Jorge Luis Pinto

“De ninguna manera. Yo, a mis años y a mi edad, después de recorrer tanto y después de dirigir 1.250 partidos en clubes y 175 en selecciones. ¿Me voy a poner a pelear y a discutir? No, padre, yo ya no estoy pa’ eso”, dijo inicialmente el técnico

Y añadió:“¿Por qué no me pregunta por el resto de jugadores que no estuvieron? ¿Y los otros 13? Tiene que preguntarme por todos, porque es normal, lo de John es normal. No, no, no. Él, cuando esté en perfectas condiciones, bueno y dispuesto, a nivel físico y técnico, irá a jugar. Porque él vino a jugar, es un jugador experimentado. Pero me gusta que también me pregunta por los otros”.

Por ahora, el conjunto verdiblanco espera por ponerse al día con el calendario de la Liga. Cali deberá sumar en sus compromisos pendientes ante Santa Fe y Pereira.