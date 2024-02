La crisis en Atlético Nacional solo demuestra que no es cosa de la Liga BetPlay 2024-I, sino que también se refleja en la Copa Conmebol Libertadores. Debutando en la Fase 2, el panorama no parecía ser tan complejo para el cuadro verdolaga enfrentándose a Nacional de Paraguay. En primera instancia, en Asunción cayeron 1-0 y en segunda instancia, llegó el acabose con un vergonzoso resultado en contra.

Fue 0-3 y un marcador global de 0-4 a favor de Nacional de Paraguay, que jugará en la Fase 3 ante Palestino. El compromiso de Santiago Rojas y de toda la zaga defensiva quedó en deuda, y uno de los referentes, por su trayectoria y experiencia como lo es Bernardo Espinosa, puso la cara una vez finalizó el partido pidiendo excusas.

Vea también: "Me tocó una mala racha": Santiago Rojas, arquero de Nacional tras derrota en Copa Libertadores

Bernardo Espinosa llegó en este semestre al club. Por su inmensa trayectoria en equipos europeos, se especulaba que podía ser un gran fichaje, pero, en los primeros partidos, se evidenciaron grandes falencias en la zona defensiva, orquestada por el caleño de 34 años. Bernardo es blanco de críticas, así como la mayoría de la plantilla, que esperan que con Pablo Repetto, la historia cambie.

Una vez culminaron los 90 minutos, el chiflido de la afición no se hizo esperar. Sobre las críticas, Bernardo precisó que, “la situación es más que entendible. Me cuesta ponerme aquí, pero hay que poner el pecho cuando las cosas no son del todo positivas. Estoy aquí para decirle a la afición que estamos totalmente dañados, heridos, tristes. Entendemos desde la primera hasta la última crítica porque este escudo requiere un rendimiento, requiere ser honrado; el fútbol es rendimiento y resultados y no los estamos consiguiendo”.

Le puede interesar: Se acabó la novela: Atlético Nacional tiene nuevo director técnico

Además, pidió excusas, "quiero expresar, de parte de toda la plantilla, las disculpas a la afición, ellos merecen mucho más. Lo que más nos duele es no poder devolverles una alegría, devolverles lo que le dan a este club. No estamos rindiendo al nivel que se supone, desde el primero hasta el último, todos somos responsables de esta situación. Asumimos cada palabra que se nos diga, estamos aquí para dar la cara. Estamos en una situación que nadie que ama este escudo podría desear. Hay que trabajar con humildad y reitero las disculpas a la hinchada por la mala temporada y los resultados. Quisiéramos darle una alegría que no ha podido ser, me duele desde el corazón”.