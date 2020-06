"Estoy sin palabras, nosotras no dejamos de entrenar": Maritza López del Huila femenino

En los últimos días Jorge Perdomo, quien es el presidente de la Junta Directiva del Atlético Huila, confirmó que el equipo femenino de este club no estaría participando en el torneo de la Dimayor este año por falta de recursos, sin embargo las jugadoras del equipo que tenían contrato aseguraron que no habían sido notificadas.

Le puede interesar: La jugadora confirmó que este martes se enteraron oficialmente que el equipo no seguiría

En RCN Radio habló la portera del equipo, Maritza López, quien aseguró que están muy dolidas con la noticia ya que el directivo lo anuncio a varios medios de comunicación la semana pasada y a ellas las citaron este martes para una videollamada.

"En este momento estoy sin palabras, creo que todo el mundo sabe lo que está pasando con Atlético Huila, nos dimos cuenta por terceros, nadie se comunicó con nosotras, nadie nos dijo la decisión que iba a tomar hasta el día de hoy que nos hicieron una videollamada para decirnos lo que ya sabíamos. Me duele porque veníamos siendo un grupo de 22 chicas trabajando durante esta pandemia, muchas lo hicieron sin tener contrato", explicó Maritza López.

Con relación a los contratos que tienen firmados, Maritza López confirmó que solamente tres jugadoras tenían un vinculo oficial con el club y les dijeron que les iban a respetar eso que se había firmado, pero no habrá renovación después de cumplirse.

"Gaby Santos tiene contrato hasta agosto y yo tengo hasta diciembre, pero nos dijeron que miráramos un perfil para trabajar con la institución, pero la verdad me duele mucho, nos van respetar el contrato pero no será igual", explicó la deportista.

De lo que esperan ahora con relación a ese anuncio de Jorge Perdomo, Maritza aseguró que esperan que la Dimayor o la Gobernación local puedan dar una mano y permitir que se continúe con el proceso que inicio en 2017.

"En este momento seguimos guardando esa esperanza de que nos ayuden a mantener el equipo, que no se termine el proyecto, no solamente si yo juego o no juego, sino por las chiquitas que vienen preparándose y que tenían ese sueño de representar esta camiseta, ojala se pueda hacer algo", explicó Maritza.

Lea también: La ITF define la fecha para conocer los clasificados a los Juegos de Tokio

Finalmente la portera del Atlético Huila confirmó que antes de la pandemia se había completado un mes de trabajo con el club y ahora se han cumplido con tres meses de entrenamiento virtual, pensando en lo que sería la posible reanudación del torneo.

"Si claro, ya llevábamos casi un mes trabajando, ya teníamos conformado un equipo de 22 jugadoras contando también con la juveniles y eso es lo que más me duele, que no nos hayan comunicado de la finalización del proceso, que se den rendidos tan fácilmente. Veníamos trabajando de manera virtual, no hemos parado, en ningún momento nosotras hemos dicho que no seguíamos, queríamos estar listas por si se confirmaba el regreso de la liga", dijo la jugadora a RCN Radio.

Atlético Huila femenino fue subcampeón del torneo de nuestro país en 2017, campeón en 2018 y semifinalista en 2019. Además en sus vitrinas reposa el único título internacional para un equipo colombiano de la categoría, nada más y nada menos que la Copa Libertadores del 2018.