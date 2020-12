Luego de que se conocieran los equipos que pelearán un cupo por la final de la ‘Liguilla de Perdedores’, la Dimayor dio a conocer las fechas y horarios en las que se disputarán las semifinales entre Millonarios vs Once Caldas y Deportivo Pereira vs Bucaramanga.

Hay que recordar que el ganador de esta ‘Liguilla de Perdedores’ deberá jugar contra el Deportivo Cali para conocer cuál es el equipo que se quedará con el cupo para disputar la próxima Copa Sudamericana que se realizará en el 2021. Cabe resaltar, que el equipo colombiano deberá jugar la primera fase de este campeonato internacional.

Millonarios que terminó con puntaje perfecto (9 de 9) deberá enfrentar al Once Caldas, ya que fue el segundo mejor de los tres grupos y por tal razón, este compromiso se disputará en el Estadio El Campín.

Mientras que Deportivo Pereira quien culminó como primero en el Grupo A recibirá en el Estadio Hernán Ramírez Villegas al Atlético Bucaramanga. Hay que recordar que estos compromisos serán a único partido.



Fecha y hora:

Miércoles 16 de diciembre

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Hernan Ramírez Villegas

Televisión: Win +

Jueves 17 de diciembre

Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +