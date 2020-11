Fechas y partidos de los cuartos de final de la Liga Betplay

Luego de una apasionante definición el domingo, se conocieron los ocho clasificados finales a los cuartos de final (play offs) de la Liga Betplay Dimayor 2020. Ahora empieza un ‘nuevo torneo’ con mucho por definirse y varios clubes candidatos al título.

Sobre las 7:30 se sortea el cronograma final de partidos de cara a la gran final del 27 de diciembre y se realizó bajo la modalidad de sembrados y bombos, organizados de la siguiente manera:

Bombo 1: Santa Fe, Tolima, Deportivo Cali y Atlético Nacional

Bombo 2: América de Cali, Junior, Deportivo Pasto y La Equidad

Así quedaron sorteados los cuartos de final de la Liga Betplay:

Llave A: Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Llave B: Junior vs Deportes Tolima

Llave C: América de Cali vs Atlético Nacional

Llave D: La Equidad vs Deportivo Cali

Fechas de la Liga Betplay desde cuartos de final hasta gran final:

Cuartos de final, ida: 22 de noviembre

Cuartos de final, vuelta: 29 de noviembre



Semifinales, ida: 6 de diciembre



Semifinales, vuelta: 13 de diciembre

Final, ida: 20 de diciembre

Final, vuelta: 27 de diciembre

(fechas sujetas a los cambios estipulados por Dimayor)