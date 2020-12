Fernando Uribe no llegará al Junior ¿por qué?

A pesar de que el nombre de Fernando Uribe estaba listo para ser nuevo refuerzo de Junior, en los últimos días la posibilidad se cayó, debido a que existe la oportunidad de que Miguel Ángel Borja continúe para la temporada del 2021 vistiendo los colores del conjunto atlanticense.

Luego de la noticia inesperada, Luis Carlos Serrano, representante del atacante Uribe expresó en el diario El Heraldo que todo estaba arreglado con Fuad Char (presidente de Junior), pero la junta directiva estaban esperando la respuesta del Palmeiras, dueño de los derechos de Borja.

Le puede interesar: Santa Fe estaría tras Jefferson Martínez, exportero de Millonarios

“Es verdad que ya tenía todo arreglado con don Fuad, pero al parecer Palmeiras va a prestarles a Borja y nos dijo que había que esperar... Don Fuad nos dijo simplemente que no podía en este momento, que qué pena", sostuvo el mánager de Fernando Uribe.

Por otra parte, Serrano manifestó que está analizando las propuestas que han llegado por diversos clubes para poder hacer uso de los servicios deportivo del ariete ex Atlético Nacional y Millonarios: “si a nosotros nos confirman otra posibilidad, nos vamos por la otra, no puede esperar”.

Vea también: Médicos piden toque de queda y ley seca por el partido Santa Fe y América

Hay que recordar que Uribe ha interesado en el fútbol colombiano a los clubes Deportivo Cali y Millonarios, pero aún no ha sido nada oficial; habrá que esperar que sucederá en los próximos días de cara al futuro del atacante risaraldense, quien no juega desde julio del 2020, cuando su ex equipo Santos de Brasil cayó 3-2 ante Novorizontino, en el campeonato paulista.