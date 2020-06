En diálogo con ‘En La Jugada’ de RCN Radio, Gustavo Serpa, accionista y representante de Millonarios, se pronunció por el caso del arquero Jefersson Martínez, quien pasó una carta afirmando que no continuaría en el equipo.

“Jefersson envió una carta diciendo que no continuaría en el equipo, que no seguiría a partir del 26 de junio. No lo llamamos una renuncia porque técnicamente no es una renuncia, pero es una manifestación expresa de que no va a continuar una vez termine el periodo contractual”, dijo Serpa.

Según el accionista, Martínez estuvo mal aconsejado por un empresario. “Ustedes saben que nosotros lastimosamente tenemos un virus dentro del fútbol que son los empresarios, que desde que surgieron tienen enfermo al fútbol y algún día lo acabaran si nosotros lo permitimos”, afirmó.

El representante del ‘Embajador’ calificó la acción de Martínez como de “mal gusto” por el momento que está atravesando el fútbol, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Sin embargó, aseguró: “entendimos que esa era su decisión y la aceptamos. Esa es la realidad”.

Serpa también se pronunció sobre la posibilidad de que Envigado, dueño de los derechos del arquero, pida a Millonarios la compra del jugador. “Qué le vamos a comprar al Envigado si el jugador decidió no seguir en el equipo. Ya contratamos un arquero y el caso para nosotros está cerrado”, señaló.

“Envigado tendrá derechos y sus abogados les dirán qué hacer. Ya veremos cómo se resuelve esto. Cuando hay diferencia en los convenios se resuelve en los tribunales y, si ellos creen que tienen derechos, pues nosotros estaremos dispuestos en ese momento a defender los nuestros. Esos son los mecanismos de los organismos del fútbol. Tampoco hay que ponerle mucho ají al tema”, cerró diciendo.