Fútbol colombiano no regresaría en 2020, de acuerdo al Ministro de Salud

Fútbol colombiano no volvería en 2020

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a las posibilidades de volver a tener fútbol en este 2020, aunque no lo descartó de plano, una semana después de la propuesta que envió la Dimayor y la Federación Colombiana para la reanudación de los campeonatos profesionales en el país durante las próximas semanas.

El funcionario aseguró que no desea “echarse los hinchas encima” frente a un tema que genera tantas emociones y sentimientos, pero sus palabras dejaron entrever que no ve tan clara la posibilidad de contar con la Liga y el Torneo Betplay en este 2020.

“Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia”, dijo Ruiza en declaraciones a la revista Semana hablando de los temores existentes.

“El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo. Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol, como tantas cosas que nos cambiaron. Yo creo que nosotros vamos a pasar el Covid_19, dentro de un año o cuando sea que estemos saliendo de esto, y vamos a mirar al mundo diferente”, agregó el Ministro de Salud.