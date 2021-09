Gamero felicita al equipo pero dice que se deben corregir errores

Millonarios se mantiene en la parte alta de la tabla en la Liga BetPlay después de sumar tres puntos importantes al derrotar 4-3 como visitante a Atlético Bucaramanga en partido de la fecha 9.

Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico del conjunto 'embajador', se mostró feliz y tranquilo por la victoria, pero al mismo tiempo aceptó que debe corregir errores en cuanto a cómo defender las acciones de pelota quita.

"Nos complicamos en la pelota quieta. No borra la buena presentación que hizo el equipo. Hay que corregir. Cometimos errores en la pelota quieta. Millonarios hizo una buena presentación con buena posesión del balón y con llegadas. Hacer cuatro goles no es fácil. Me voy feliz, pero hay que corregir, fueron tres puntos importantes para sumar en la tabla y en la reclasificación", afirmó el estratega.

Por otro lado, Gamero aseguró que le gustó la elaboración que tuvo su equipo y destacó el trabajo de Daniel Ruiz y Emerson Rivaldo Rodríguez.

"Me deja tranquilo el resultado, la elaboración y la mentalidad para ganar el partido. Me dieron velocidad y tuvieron panorama. Jugaron muy bien con perfil cambiado. Son una alternativa.

Finalmente, Alberto Gamero afirmó que los problemas en la pelota quieta no son exclusivos de la defensa y piensa en corregir esos errores con todo el plantel.

En el equipo hay cosas buenas, cosas que el grupo entiende. Cosas muy buenas, pero no puedo decir que fue un partido redondo cuando nos hacen tres goles. Hay que buscar la forma de mejorar la defensa. No culpo a mi defensa porqué el juego aéreo es de todo el equipo", puntualizó.