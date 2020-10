Gamero, prudente con la victoria de Millonarios

Alberto Gamero dejó varias conclusiones tras la victoria de Millonarios frente a Patriotas en el marco de la fecha 15 de la Liga Betplay. El entrenador del conjunto albiazul señaló que el encuentro disputado en El Campín no lo dejó con el mismo sabor de boca respecto a otros compromisos. Así y todo valoró el trabajo colectivo.

“Hoy no me gustó tanto este partido como otros, aunque se manejó bien. Fuimos más efectivos y más contundentes. Hoy hubo un trabajo serio y se lograron los puntos. La presión alta no la hicimos bien, había una generación de ellos, pero no con riesgo para nosotros. Nosotros queremos hacer mejor presión aquí en Bogotá”, dijo Gamero en declaraciones recogidas por el canal Win Sports.

“Hoy es de esos partidos en los que queríamos ganar con un marcador más tranquilo, pero en general, no solo los canteranos, sino que el funcionamiento global del equipo fue bueno. Hay cosas importantes que hay que seguir potenciando y trabajando, hay que empezar a trabajar el siguiente partido”, agregó.

Gamero también se refirió a varios jugadores, empezando por Cristian Arango, anotador de los goles ante Envigado y Patriotas. “Siempre he dicho que el momento de él va acompañado del punta con el que estamos trabajando. Hoy tiene más posibilidades y espacio. Yo quiero que me ayude a hacer gol y lo haga. En estos últimos partidos ha sido buena la tarea de él”.

Del mismo modo habló de los canteranos de Millonarios: “me gustó el trabajo sólido y serio de (Stiven) Vega y de (Juan Camilo) García. El equipo fue ordenado y se entregó. No permitimos que Patriotas nos desorganizara”.