Gamero y el secreto para el buen momento de Millonarios en la Liga Betplay

Millonarios ha remontado varias posiciones y sigue soñando con la clasificación a las finales de la Liga Betplay. El técnico Alberto Gamero, en entrevista con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, habló del secreto para tener al elenco azul peleando por un soñado paso a los 'playoffs'.

Mire acá: Así quedó tabla de posiciones de la Liga Betplay

"Sesiones de entrenamiento, videos, más información. La pandemia nos sirvió para mirar más, para encontrar más cosas. Los jugadores se llenaron de información. Corregimos muchas situaciones y en la cancha tratamos de reflejar lo que trabajamos virtualmente. Todavía hay cosas por mejorar, pero veo que adelantamos unas tareas que teníamos pendientes. Vamos a pelear en estos dos partidos que nos quedan para ver si clasificamos a los ocho", dijo el estratega.

Y es que Millonarios enfrenta al Deportivo Pereira en condición de visitante y a Alianza Petrolera de local. El conjunto azul debe ganar los dos juegos y esperar que La Equidad, el Once Caldas y Águilas Doradas no sumen a tres.

Respecto a lo psicológico, Alberto Gamero habló: "A veces perdíamos un partido o empatábamos y podíamos haber tenido un mejor resultado. Yo veía que llegábamos, pero no lo metíamos. Me parece que hoy los jugadores conocen; variamos la estructura de acuerdo a las necesidades que tenemos. Un jugador no puede ponerse triste porque esto es día a día y hoy tenemos un equipo fuerte mentalmente", resaltó.

El nivel del 'Embajador' ha mejorado y Gamero lo resalta porque ve el compromiso de los futbolistas, que ahora solo piensan en clasificar a las finales y pelear por el título.

Puede ver: Primoz Roglic también es primero en el ránking de la UCI

"Hoy encuentro a un grupo que me entiende. Eso es información del día a día. Nos hace falta un poco más de posesión de balón: el rival no nos la quita [la pelota], nosotros la regalamos", indicó.

Finalmente aseguró que seguirán luchando para intentar clasificar o cerrar de gran manera su presentación en la liga. "Tenemos que hacer la tarea, sabemos que son partidos duros, pero vamos a dar todo para poder ganar los dos encuentros", concluyó.