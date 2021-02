"Hay que dar pasos cortos, pero seguros": Leicy Santos sobre Liga Femenina

La futbolista colombiana Leicy Santos, quien juega con el Atlético de Madrid, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de los directivos del fútbol colombiano después de conocerse el que sería el calendario de la Liga Femenina en el país para este año 2021.

En un mensaje en sus redes sociales, la jugadora aseguró que el compromiso por parte de los directivos debe ser real y que se deben dar "pasos cortos pero seguros" para seguir fortaleciendo el proceso en la Liga Femenina.

“Se necesita compromiso para crecer y todo comienza por quienes tienen la última palabra. Si ellos no están comprometidos, nunca tendremos una liga seria y una profesionalización decente para los jugadores de fútbol en Colombia”, escribió Leicy.

Aquí les dejo mi opinión con respecto a la pronunciación que hace @Dimayor a la “Liga Profesional de Fútbol Femenino” en Colombia. pic.twitter.com/llk3f2AiEV — Leicy Santos (@leicysantos10) February 4, 2021

Además, pidió respeto por las jugadoras de la liga colombiana que siguen trabajando y mejorando su condición física, pero que se están enfrentando a la incertidumbre de no tener un torneo que entregue mejores garantías.

“No se trata de pedir que estemos de la noche a la mañana en la cima, se trata de dar pasos cortos pero seguros. No es un grito de ayuda, es un grito de respeto; pedimos y exigimos respeto para quienes llevamos tantas alegrías y diversión a los hinchas para quienes llevamos con responsabilidad y orgullo la camiseta de la selección Colombia y nuestros equipos”, explicó la deportista.

Finalmente, la deportista envió un mensaje a la Dimayor para que pueda mantener el torneo en su categoría profesional y sobre todo brindar seguridades a las jugadoras que sueñan con vivir de su profesión en nuestro país.

“No más una liga dos meses, no más falta de respeto por quienes ven el fútbol como una profesión y una oportunidad de vida, no más falta de compromiso real con el fútbol femenino. La Dimayor debe dar un paso al frente y mantener una liga femenina de fútbol profesional”, explicó la deportista.

Leicy Santos fue elegida como la mejor futbolista latinoamericana de la Primer Iberdrola de la temporada 2019-2020 y, además, sigue consolidándose como una de las mejores deportistas del Atlético de Madrid.