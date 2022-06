Hernán Torres reconoce estar preocupado por la final ante Nacional

Deportes Tolima viajó a Medellín para visitar a Atlético Nacional por la final de ida de la Liga Betplay 2022-1, y a escasa horas de tal compromiso, el entrenador Hernán Torres atendió a medios, manifestado lo que le genera el duelo y dando mucho mérito a su rival de turno.

Declaraciones de Hernán Torres previo a la final de ida contra Nacional

En primera instancia, cuando se habló de que sus dirigidos saben enfrentarse a Nacional, Torres comentó que "este es otro partido, es otra historia nueva. Tanto ellos como nosotros queremos ganar. Queremos construir la final a nuestro favor", mostrándose muy tranquilo de cara al primer partido.

Posteriormente, el ibaguereño dio paso a opinar sobre el 'verdolaga' apuntando que "Nacional está en la final porque ha hecho bien las cosas, ha hecho puntos importantes con el profesor Herrera", sin dejar de lado la grata labor que ha desempeñado el 'Arriero', pues "su técnico ha sido un trabajador incansable y no va a ser fácil".

No obstante, fue claro, y en lo que tiene que ver con las armas del equipo que será local este miércoles, dio a conocer que: "Me preocupa todo, su parte defensiva, la ofensiva, es un grupo homogéneo y fuerte, me preocupa (Dórlan) Pabón, (Jéfferson) Duque y (Giovanni) Moreno".

Tras esto, dio paso a las declaraciones sobre sus dirigidos, apuntando que "el éxito de lo que ha conseguido Tolima es el trabajo en equipo, con el sacrificio de los jugadores, del cuerpo técnico y la parte administrativa", aludiendo además a que "el fútbol tiene un camino difícil, pero el principal gestor de todo esto es Dios".

Por último, y sin enfatizar en que este grupo es el mejor que ha trabajado bajo sus órdenes, Torres dijo que: "Este es un grupo excelente, con jugadores que juegan con dolor; que están lesionados, se meten a jugar y responden, es un compromiso; no le sacan el cuerpo a las situaciones".