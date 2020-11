Hinchas de Nacional, a la espera de confirmación de Alexandre Guimaraes

Las horas parecen estar contadas para el brasileño Alexandre Guimaraes, quien hasta el momento sería el nuevo el nuevo estratega del conjunto antioqueño, Atlético Nacional. Todo parece indicar que Guimaraes ocupará el banquillo técnico ‘verdolaga’ la próxima temporada de la Liga Betplay 2021. No obstante, junto a su representante, aún se conversan ciertos aspectos con la dirigencia antioqueña para sellar el acuerdo para comenzar a trabajos a comienzos de enero con los paisas.



En el compromiso del día sábado entre América de Cali (su ex equipo) y Atlético Nacional por los cuartos de final de la Liga Betplay, se pudo apreciar a Guiamares en las tierras caleñas pero no por lo que se especula en las redes sociales, donde se manifiesta que estaba en la concentración del equipo 'paisa'. El entrenador confirmó que estaba en territorio vallecaucano recogiendo algunos elementos personales que había dejado antes de su partida en mayo.



"Tengo que desmentir estas versiones de redes sociales en las que dicen que yo he estado en el hotel que estoy hospedado para conversar con el plantel de Atlético Nacional. Es absolutamente falso esto. Vine a Cali porque vine a recoger unas cosas. Era un viaje que tenía programado hace 15 días", sostuvo Guimaraes a la periodista Salomé Fajardo.



Hay que resaltar que el timonel Guimaraes ya sabe lo que es ser campeón en Colombia, exactamente con América; y además, no negó que “las negociaciones van en buen camino”: "mi representante ha estado en comunicación, como lo ha dicho él y gente de Atlético Nacional. Estamos en negociaciones que van bastante encaminadas, pero hasta el momento al cierre de estas negociaciones. Ya se ha dicho que, de llegar a un acuerdo, será para arrancar en enero del 2021", finalizó el director técnico.