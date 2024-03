Histórico: Dayro Moreno marcó e iguala a Sergio Galván Rey como goleador del fútbol colombiano

Vea también: Medellín rescató empate ante Tolima en condición de visitante

Aunque el nuevo gol de Dayro no sería suficiente para Once Caldas, pues Envigado no tardó en igualar el partido por cuenta de Bayron Garcés, este desató la fiesta en el Palogrande para felicitar al nuevo máximo artillero del fútbol colombiano.

Tras igualar la marca de Sergio Galván Rey, Dayro Moreno ahora está en camino de ser el colombiano con más anotaciones de toda la historia, donde le faltan trece para alcanzar a Víctor Hugo Aristizábal, quien actualmente posee este récord con 346.

El segundo en la lista es Radamel Falcao García, quien todavía sigue activo en el fútbol con el Rayo Vallecano, con 345 conquistas.

Le puede interesar: Fin a la mala racha: América celebra victoria frente a Alianza en el Pascual

¿Cómo se distribuyen los goles de Dayro Moreno en el fútbol colombiano?

El registro de goles de Dayro Moreno en Colombia se distribuye de la siguiente manera:

Once Caldas: 118

Junior: 11

Millonarios: 29

Nacional: 44

Bucaramanga: 22

Otras noticias

Esto es lo que le pasa al corazón cuando corremos