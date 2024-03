Jaime de la Pava renunció a la dirección técnica del Deportivo Cali

Jaime de La Pava confirmó este domingo 17 de marzo que no continuará como director técnico de Deportivo Cali, después de la derrota sufrida por el conjunto 'azucarero' ante Patriotas de Boyacá en la jornada 12 de la Liga BetPlay.

El anuncio lo hizo el entrenador en la rueda de prensa posterior al compromiso, en donde manifestó que él le había prometido a los directivos del club que si no ganaba en la fecha dejaría el cargo.

"Siempre he sido una persona de palabra, les dije a los directivos que si perdíamos me hacía a un lado en el cargo. No hay que profundizar, más que agradecer a los directivos y al plantel de jugadores", afirmó.

De La Pava recordó lo hecho bajo su gestión en ocho meses y anticipó que el nuevo entrenador tendrá un desafío muy difícil.

"Es un camino espinoso y difícil, el entrenador que venga tiene un reto, es desafío bastante complejo por que no es solamente estar gestionando y administrar la cosa futbolística, si no que muchas cosas que puedan equilibrar un momento institucional difícil, me siento orgulloso por estos ocho meses", agregó.

Jaime de La Pava deja Deportivo Cali en el décimo puesto de la Liga BetPlay con 14 puntos después de cuatro derrotas, dos empates y seis derrotas.

Adicionalmente, en la tabla del descenso, el conjunto 'azucarero' está en la casilla 18 con un promedio de 1.07.