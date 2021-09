James Rodríguez envía mensaje ‘buena onda’ a la Selección Colombia en Eliminatorias

James Rodríguez no está convocado para la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 con la Selección Colombia. El técnico colombiano, Reinaldo Rueda tomó la decisión de que el cucuteño no estuviese para estos compromisos, por lo que se especuló que la relación entre ambas partes seguía rota tras las declaraciones de Rodríguez hace un par de semanas.

No obstante, hace unos días, James contó en su cuenta de Twitch que no ha pasado nada, que hay que hacerle fuera a la selección nacional y por ende, resaltó que “no tengo nada en contra de ellos, y ellos nada en contra mía”.

A través de su cuenta de Twitter, James Rodríguez minutos antes de iniciar el partido en La Paz, el colombiano volvió a enviarle un saludo a sus compañeros para conseguir los tres puntos e ir escalando en la tabla de posiciones.

“Hacerlo de nuevo, éxitos en estos tres partidos”, fue el mensaje de James, quien publicó una foto suya cuando jugó en la altura de La Paz.

Hay que recordar que James también señaló en recientes declaraciones que “si me toca estar fuera, pase lo que pase seré el hincha número uno siempre poniendo muy buena energía. Por favor, gente: tema atrás...".