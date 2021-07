James Rodríguez a Reinaldo Rueda: "No tengo que demostrar nada a nadie"

Asimismo, dejó en claro que “siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección pueda estar bien y si me toca estar desde afuera y poderles dar mucho ánimo y fuerza para que estén bien y puedan ir a una Copa Mundo, lo haré. Si me toca afuera, no lo sé, hay que hacer las cosas bien”.

Hay que recordar que James había dicho que fue duro su no convocatoria a la selección nacional, pues “siempre quiero estar. Cuando yo me ponía la camiseta de la Selección para mí era algo grande, como que tenía poderes. Ya ahora estoy fuera”.

No obstante, según Rodríguez, en esa oportunidad reiteró que esa situación es cosa del “pasado”.