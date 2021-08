James Rodríguez se pronuncia tras no ser convocado a la Selección Colombia

"Les envío una muy buena energía para que hagan los tres puntos para que hagan tres partidos buenos, pues si Colombia gana, el país está contento. No pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de alguien. Soy fan número uno de mi Selección. Si me toca estar fuera, pase lo que pase seré el hincha número uno siempre poniendo muy buena energía. Por favor, gente: tema atrás...", cerró James su video en la red social.

Estas declaraciones fueron oportunas 24 horas después de conocerse la lista de convocados por parte de Reinaldo Rueda para los partidos ante Bolivia, Paraguay y Chile por las Eliminatorias de Sudamérica.