James se desahogó de nuevo y abrió incógnita de su futuro en la Selección Colombia

James Rodríguez volvió a ser protagonista al hablar de su futuro deportivo. Además de tocar el tema de si continuará o no en el Everton y la opción de ir al fútbol italiano, el colombiano también se refirió a un posible regreso a la Selección Colombia. Aunque no quiso profundizar al respecto, dejó en el aire una gran incógnita sobre su posible regreso.

¿Renuncia a la Selección? No se sabe, pero lo que sí ha querido dejar ver James es que no está de acuerdo con la gestión que actualmente el técnico Reinaldo Rueda se encuentra liderando. El volante no confirma si se irá, pero deja en sus comentarios un aire a estar pensando en eso.

Asimismo, Rodríguez, con un tono nervioso y decidido, aseguró que la decisión que espera tomar la dará a conocer en poco tiempo; es algo que lo piensa seriamente.

“Y de la Selección no quiero hablar todavía, no quiero hablar. Es un tema que quiero tocar en otro momento, en un futuro a corto plazo. Como dije, se están pensando muchas cosas a nivel personal, así que no es momento de hablar de esto. Vamos a ver qué pasa”, dijo Rodríguez.

Por otro lado, también habló de Luis Díaz y lo que hizo en la Selección durante la Copa América.

“Cómo vi a Lucho Díaz en la Copa, bien muy bien. Hacer cuatro goles en tan pocos partidos es súper complicado y es bueno que jugadores así salgan para el futuro del fútbol colombiano y esperemos que salgan muchos más jugadores así. Estoy muy contento por él, hizo muy buena Copa y esperemos que siga por ese buen camino”.

Los próximos días serán claves para que Rodríguez defina cuál será su próximo destino, luego de que se haya conocido que el técnico Rafael Benítez no contaría con él en el Everton de Inglaterra.