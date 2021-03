Joao Rodríguez y los detalles de su fichaje con el América de Cali

A pesar de la polémica que generó la noticia, América de Cali contrató al delantero de 24 años Joao Leandro Rodríguez González, quien se sumó al plantel 'escarlata' como jugador libre después de jugar en el 2020 con Necaxa de México.

Sin importar las críticas recibida, Rodríguez se mostró tranquilo y confiado en sus capacidades para destacarse en el equipo vallecaucano.

Lea también: Joao Rodríguez: el paso por el Chelsea de Inglaterra y sus planes en América

"Tengo una edad buena, estoy joven y listo para explotar. He aprendido mucho y la experiencia recogida en los países en los que he estado servirá para destacar en América", dijo el delantero en diálogo con Antena 2 Cali.

El atacante contó que su arribo a América se estaba negociando desde principio de año y hubo diversas reuniones con los directivos del conjunto 'escarlata' hasta que se llegó a un acuerdo para su vinculación.

Le puede interesar: ¿Saque de banda con el pie? La nueva regla que estudia IFAB para el fútbol

Por otro lado, indicó que espera tener un buen rendimiento ya que será "beneficioso para todas las partes y estamos a disposición de dejarle lo mejor a la institución, ponerla lo más arriba posible".

Finalmente, Rodríguez aceptó que durante su carrera ha cometido errores, que no han sido de temas de indisciplina, si no en la toma de decisiones. Agregó que se siente cómodo jugando como extremo ya que sus características son las de un segundo delantero y no las de un '9'.