Jorge Luis Pinto criticó árbitro y polémico penal en partido Nacional vs Cali

Deportivo Cali sacó un punto en su visita a Atlético Nacional por la cuarta fecha de la Liga Betplay. Pese a ello, los azucareros apenas han podido cosechar dos puntos luego de disputar dos fechas del campeonato.

Por otra parte, el duelo frente a los verdolagas estuvo cargado de polémicas a raíz de las decisiones tomadas por el árbitro Luis Matorel. En una de ellas, el central sancionó penalti a favor del equipo dirigido por Jorge Luis Pinto. Sin embargo, cambió la decisión tras revisar la jugada en el VAR.

Precisamente, el técnico del cuadro vallecaucano habló sobre este tema en la conferencia de prensa posterior al partido. Allí criticó no solamente a Matorel por su actuación en el partido, sino también a los encargados del VAR.

Le puede interesar: Hombre que agredió a Daniel Cataño en previa Millonarios vs Tolima fue denunciado penalmente

"La incomodidad va más en relación con el penalti que el árbitro pita a más de cuatro metros con una decisión total. Lo indica perfecto, pero el VAR se lo cambia. Yo no puedo entender eso".

El santandereano argumentó que, en la final del Mundial de Qatar 2022, el árbitro de aquel partido no revisó ninguna acción con el VAR para decretar los penales. Además, cuestionó la actuación de los jueces de video de cara al futuro.

"No puedo entender a qué estamos yendo con el VAR. Es claro lo que se vio, el árbitro no puede echarse atrás cuando pita un penalti a cuatro metros de frente y con decisión total. En eso no compartimos y creo que esto se dañó con base a eso (el VAR)", sentenció.

Vea también: Diego Corredor ya no es más el técnico del Once Caldas

A pesar del polémico arbitraje en Medellín, Pinto se fue satisfecho con el trabajo de su equipo al afirmar que "el Cali jugó a lo que quiere el Cali".

Otras noticias

Vuelve la maratón de Caracas con 54 mil dólares en premios