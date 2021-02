Juan Cruz Real y los dos refuerzos que pidió para el América de Cali

América de Cali no tuvo un buen arranque en la Liga Betplay y solo ha sumado dos puntos en tres partidos, además de la prematura eliminación en cuartos de Copa Betplay a manos del Deportivo Pasto. El equipo de Juan Cruz Real quiere defender el título y tiene el compromiso de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aprovechando que en la fecha 5 no tendrá partido porque le corresponde su jornada de descanso, América de Cali ultima detalles para tener refuerzos antes de cerrar el periodo de inscripciones y Juan Cruz Real no ocultó su preocupación.

"Me preocupa y es algo que he manifestado a don Tulio Gómez; y yo sé que el club está trabajando en el tema de los fichajes. Como cuerpo técnico no hemos sido desmedidos, sabemos la situación del club… La intención era mantener lo que teníamos y traer unos 2 jugadores que potenciaran lo que tenemos. Obviamente como no se ha dado hasta el momento, me genera un poco de preocupación", señaló el DT argentino en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

"En el tema de que la nómina sea corta, es una realidad, pero eso no quiere decir que no tenga jerarquía. No hemos podido llenar el vacío de algunos jugadores que se han ido… Nosotros tenemos que empezar a competir desde ahora, ya empezó para nosotros el campeonato y tenemos la obligación de pelearlo. El club está haciendo los trabajos necesarios para que lleguen los refuerzos", agregó Cruz Real, ya recuperado de la gastroenteritis que sufrió esta semana.

Sobre lo que buscan en el mercado, comentó: "La prioridad nuestra por lo menos desde el cuerpo técnico es poder traer un extremo, que nos dé más variantes en ese sector que tenemos despoblado, que pueda jugar en las 2 bandas… Si viene un extremo izquierdo mejor o si es un derecho que juegue por izquierda"

"En el caso de Stiven Lucumí, es un jugador que ya conoce el club, es hincha del América, pero ya es manejo del club, podría ser una de las posibilidades", agregó el DT sobre un posible fichaje.

"Me preocupan 2 puntos de 9, hay muchos atenuantes, las sanciones a nuestros jugadores, las molestias de algunos jugadores, pero no lo pongo como excusa, sabemos en qué equipo estamos y se lo que puede dar el equipo", cerró el DT que tendrá como próximo compromiso visitar a Chicó en Tunja por la fecha 6.