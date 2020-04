Jugador de Nacional confesó que le "robaba" los botines a Karim Benzema

Lea también: Dimayor se refiere a empresa que haría pruebas de COVID-19

"Yo le robaba los botines. Tenía un solo par y vi que él tenía varios, entonces se los robaba para entrenar por la mañana y cuando terminaba se los lavaba y se los volvía a guardar. Hace cinco años atrás le confesé todo cuando jugamos en un Valencia vs. Real Madrid. 'Hijo de puta, no me había dado cuenta', me dijo", contó en diálogo con El Clarín de Argentina.

Además, Costa contó cómo vive la cuarentena en Medellín a la espera que regrese el fútbol: “Estamos bien. Con salud, con mi familia y ya llevamos 38 días de cuarentena. Se empieza a hacer difícil, pero no me quejo, nosotros somos privilegiados”.

Y cerró expresando su incertidumbre respecto al protocolo sanitario que Dimayor busca implementar para reanudar el FPC: “Se empezó a hablar de la posible vuelta al fútbol, pero como futbolista no tengo tan claro que se vuelva a jugar tan rápidamente. Yo soy de los que piensan que la salud pasa por encima del fútbol”.