Julio Comesaña destapó las razones de su salida de Independiente Medellín

Deportivo Independiente Medellín confirmó el pasado viernes 17 de junio que el uruguayo Julio Avelino Comesaña no continuará como director técnico del conjunto 'poderoso' tras finalizar la actividad del primer semestre de 2022.

En el comunicado del anunció se aseguró que la determinación se tomó en "común acuerdo" entre las partes. Sin embargo, este domingo 19 de junio, el estratega uruguayo reveló cómo fue notificado de la noticia.

"Yo fui citado por el señor Raúl Giraldo (dueño del equipo) y Daniel Ossa (presidente de la institución) y fue una reunión muy corta. Raúl Giraldo me dijo que el club había decidido cambiar al cuerpo técnico y que estábamos para conversar de los temas contractuales. Le dije que no había ningún problema, si era una decisión tomada estaban bien y la aceptaba", afirmó Comesaña en diálogo con Win Sports.

Seguidamente, el técnico charrúa relató que en el contrato existía una cláusula en la cual él deberá recibir una indemnización en caso de que el club pretendiera desistir de sus servicios.

"El tema contractual, mi contrato tiene una cláusula a favor del club si yo me fuera, que debía indemnizar a la institución si ellos no querían que me vaya y lo mismo en el caso de que la institución decidiera dar por terminado el contrato anticipadamente. No había nada que negociar, simplemente cumplir con lo que indican las cláusulas, en este caso favor mío", explicó.

Finalmente, Julio Comesaña manifestó que no preguntó las razones que motivaron su salida, pero sí aseguró que era una situación que pasaría, ya que no había sostenido ninguna reunión para planificar el segundo semestre.

"No pregunté razones por las cuales tomaban esa decisión. El tema del acuerdo mutuo es que alguien propone algo y la otra parte acepta o no. Yo acepté sabiendo que la continuidad mía en la institución no era muy probable. Con anterioridad debíamos haber hablado de lo que íbamos a hacer en el segundo semestre y eso nunca se hizo".