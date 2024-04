Hablar de la historia del Junior y del balompié colombiano, sería tocar un pasaje sumamente importante que tiene nombre y apellido: Julio Avelino Comesaña. Con el charrúa en la dirección técnica de la institución, logró ganar cinco títulos y, como por arte de magia, siempre que llegaba a Barranquilla, el club le respondía. Sin duda alguna, es uno de los grandes referentes del equipo atlanticense, y se quedó a vivir en la ciudad.

Pero, ahora Junior está tranquilo con Arturo Reyes que sacó al club campeón en el segundo semestre del 2023. Julio Avelino Comesaña lleva cerca de dos años sin estar vinculado a la institución desde que se retiró en el 2022. Una decisión irreversible que adoptó poniéndole fin a su aventura por los banquillos de Colombia y del elenco barranquillero.

A sus 74 años le puso fin a su carrera como entrenador, pero, dos años más tarde, le llegó una nueva posibilidad. Necesitado de un técnico capacitado para salir de posiciones incómodas del descenso, Jaguares de Córdoba intentó entablar conversaciones y negociaciones con el entrenador uruguayo. Parece impensado verlo en otro club de Colombia.

Nelson Soto, presidente de Jaguares de Córdoba reveló en el programa de RCN Radio, ‘En La Jugada’ que lo tomó por sorpresa la salida de Hubert Bodhert del banquillo, dado que no pensaba que iban a dejar tirado al club. Después de ello, han sonado varios perfiles para hacerse cargo, y uno de ellos es nada más y nada menos que Julio Comesaña.

El presidente afirmó que, “no tenemos nuevo técnico todavía. Conversé con Julio Comesaña, pero los tiempos no cerraban, no se pudo con el maestro Comesaña. Buscamos a un entrenador que se acomode a nuestro presupuesto, no es fácil”. Julio es una nueva opción que revelaron, después de Juan Pablo Puch, Néstor Rodríguez y Jersson González.

Julio Comesaña manejó conversaciones y habría estado cerca de regresar del retiro a un timonel necesitado por posiciones incómodas del descenso directo. En el último juego ante Medellín, estuvo Julio Méndez en la raya. Su interinato está cerca de culminar, a la espera de que definan e nuevo encargado.