Junior está creciendo: Arturo Reyes tras la victoria sobre Jaguares

Arturo Reyes, director técnico de Junior de Barranquilla, celebró con tranquilidad la victoria conseguida por el equipo 'rojiblanco' en la noche del viernes 15 de marzo sobre Jaguares de Córdoba en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El estratega del conjunto barranquillero destacó la confianza y el trabajo demostrado por el grupo de jugadores para superar la mala racha de cinco compromisos sin ganar y registrar ahora dos triunfos consecutivos.

"Hemos pasado un momento difícil, pero la confianza de los jugadores, la confianza en lo que estábamos haciendo siempre ha estado y el resultado no tan bueno cuando no pudimos ganar y ahora que llevamos dos partidos seguidos ganados no nos cambia la mentalidad, no nos cambia lo fuerte que es este grupo. Este equipo está creciendo, está desarrollándose y podemos esperar más de cada uno", afirmó.

Por otro lado, Reyes valoró el nivel del mediocampista Roberto Hinojoza, que se ha ganado un puesto en la alineación titular, después de reemplazar a Yimmi Chará, quien se perdió algunas jornadas por lesión.

"Hinojoza está en pleno desarrollo, es un jugador con muchas capacidades, pero todavía tiene muchos temas por mejorar, él lo sabe, he conversado con él sobe algunos temas que pueda hacer para ayudar más al equipo. Estamos contentos, es un joven trabajador. Lo veía en el Unión Magdalena, pero ahora viéndolo entrenar y jugar, se da uno cuenta de la capacidad y visión de juego que tiene, pero debe sumarle más cosas a su fútbol", explicó.

Próximo partido de Junior

Después de derrotar a Jaguares de Córdoba, Junior de Barranquilla se preparará para enfrentar el próximo viernes 22 de marzo a Patriotas de Boyacá en el estadio de La Independencia de Tunja en partido de la fecha 13 de la Liga Betplay. El compromiso tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:10 de la noche.