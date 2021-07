La burla de los argentinos a Edwin Cardona tras penal errado

"Nos vemos, gordito", le dijo el jugador al 'cafetero', que se alejó del área con la cabeza agachada por la derrota. El hecho de inmediato se volvió tendencia en redes sociales.

Ahora los argentinos enfrentarán a Brasil en la gran final de la Copa América este sábado en el estadio Maracaná. El equipo que comanda Lionel Messi intentará ganar el título que tanto se le ha hecho esquivo en los últimos años.

No obstante, el técnico Lionel Scaloni deberá hacer algunas modificaciones en el onceno argentino, ya que se vio claramente superado por algunos pasajes del partido con claros problemas defensivos. No obstante, en ataque contaron con varias opciones que no pudieron concretar.