La competencia en el ataque de la selección será muy buena: Jhon Córdoba

De las posiciones que puede ocupar en el campo de juego, Jhon aseguró que siempre ha sido delantero ‘9’ pero que sin duda puede cumplir varias funciones, ya que ahora en el Herta está tirado hacia un costado y esto le permitió marcar en el último encuentro que disputó.

“Yo siempre he jugado como delantero centro, pero también he tenido sistemas donde me ha tocado desplazarme a la banda, ahora lo estoy haciendo en el Herta en una línea de tres. Con todos los delanteros tenemos que rotar, yo me adapto rápido a varios sistema y espero hacerlo de la mejor manera”, confirmó el jugador colombiano.