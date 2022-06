La condición que puso el 'Arriero' Herrera para quedarse en Nacional tras ser campeón

Atlético Nacional salió campeón de la Liga Betplay del primer semestre de 2022 luego de dejar en el camino a Deportes Tolima tras un 3-1 a su favor en el Atanasio y un 2-1 en contra en el Murillo Toro.

Así, el plantel que tiene al mando al DT Hernán Darío 'Arriero' Herrera, conquistó la estrella 17 en el rentado local y sigue ampliando la ventaja como el más ganador del FPC.

Declaraciones de Hernán Darío Herrera tras ser campeón con Atlético Nacional

De tal forma, y ante la posibilidad que se ha manejado, relacionada a que el entrenador antioqueño podría dejar su cargo, este ofreció declaraciones tras la conquista y comentó que: "Para mí ha sido muy duro lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas, por lo que viví en las menores. Han sido muchas cosas duras en el último año".

Asimismo, el estratega comentó que está dirigiendo a Nacional 'de arepa', y que pese a todo, está "con una satisfacción de ser campeones", puesto que "la gente que no creía, no valoraba el trabajo. Pero hoy Nacional fue campeón. La copa la recibimos nosotros y cuando se agarra esa copa, no hay más que decir. Si jugamos feo, qué se le hace".

Entre tanto, y en lo que tiene que ver con su continuidad, manifestó que: "Si yo me quedo en Nacional, Gio (Moreno) se queda en Nacional. Quiero continuar con él, es un líder", dejando saber que es indispensable para él, contar con el '70'.

Así las cosas, ya la directiva empezaría a trabajar en lo que tiene que ver con el próximo semestre, en donde la principal intención es retener el título liguero y hacerse con la Copa Betplay que también ganó en 2021. Por el lado del 'Arriero', se estima que durante la semana haya noticias sobre su continuidad.