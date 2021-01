La millonada que tendría que pagar el América de Cali por Stiven Mendoza

América de Cali no ha escondido el interés por fichar a Stiven Mendoza, jugador que actualmente hace parte del Amiens en la Liga 2 del fútbol francés. El extremo, surgido de la cantera de los ‘diablos rojos’, es el principal objetivo de las directivas escarlatas pensando en la temporada 2021.

El presidente del equipo rojo, Mauricio Romero, no esquivó las palabras, cuando fue interrogado por la situación de Mendoza. El directivo fue franco al decir que “Stiven es una posibilidad real que estamos trabajando. No es un tema fácil porque actualmente tiene contrato. El club dueño de sus derechos está tratando de sacar lo que pueda. Nosotros lo queremos y él también quiere venir”. Añadió en Zona Libre de Humo que “tenemos que llegar a un acuerdo económico con el club y estamos tratando de avanzar. Esto no avanza con la velocidad que uno quisiera”.

No hay duda que de llegar a concretarse el fichaje, sería un golpe sobre la mesa el que daría el América respecto a los demás equipos del fútbol colombiano. Sin embargo, el costo del pase del futbolista es lo que hace que avance lenta la negociación. Así las cosas, Stiven Mendoza solamente saldría del Amiens en venta definitiva. De acuerdo al portal Transfermarkt, el jugador está tasado actualmente en 3 millones de euros, luego que el equipo francés pagará un millón en el 2017 al Corinthians de Brasil.

Cabe señalar, de acuerdo a lo que dice Transfermarkt, que Stiven Mendoza es el segundo jugador más costoso del Amiens, sólo superado por el francés Alexis Blim. En marzo de 2020, antes de iniciar la cuarentena en todo el mundo, su avalúo alcanzó los 4.5 millones de euros cuando aún estaba en la primera división.