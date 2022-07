Las figuras de Atlético Nacional se despiden de Gio Moreno

Atlético Nacional confirmó este viernes 8 de julio que el experimentado futbolista Giovanni Moreno no continuará en la institución después de las declaraciones que hizo en la rueda de prensa posterior al título que ganó el conjunto 'verdolaga' en el primer semestre de 2022.

A pesar de que el plantel de jugadores, el cuerpo técnico y la afición rechazó la decisión, esta se ejecutó, por lo que Moreno emprenderá un nuevo desafío profesional.

Lea también: Presidente de Nacional confirmó por qué se fue Giovanni Moreno: "fue un error"

Tras ratificarse la noticia, las principales figuras de Atlético Nacional compartieron emotivos mensajes en sus redes sociales en los que se despidieron de Giovanni Moreno.

En su mayor le agradecieron al experimentado futbolista y además destacar su calidad futbolísticas también elogiaron su personalidad e importancia al interior del plantel.

Le puede interesar: "Nacional es así": el 'Arriero' Herrera, afectado por la salida de Giovanni Moreno

Mensaje de despedida a Giovanny Moreno