Leonel Álvarez, entrenador de Deportivo Pereira, regresará la línea técnica este domingo 17 de marzo cuando el conjunto matecaña reciba en el estadio Hernán Ramírez Villegas a Águilas Doradas en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Álvarez estuvo ausente por seis fechas debido a una fuerte sanción que recibió por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor. A pesar de no haber podido estar en los banquillos, el equipo de Risaralda ha logrado muy buenos resultados, teniendo en cuenta que es líder del campeonato con 23 puntos.

En las últimas horas, el estratega de 58 años lanzó un fuerte comentario con el que analizó el trabajo de los árbitros en el fútbol colombiano.

Y es que a Álvarez se le consultó sobre su regreso a los campos de juegos, en su respuesta el entrenador se refirió al retorno también del árbitro Andrés Rojas, quien había sido alejado de los compromisos por protagonizar reiterados errores.

"Vuelvo yo, pero también vuelve Andrés Rojas y esto es como todo, terminé pagando más fechas yo que ellos, es bueno que le pongamos cuidado a esto, no es un juego, seguramente a alguno le falta capacidad para poder hacer su trabajo, pero hay que evaluarlo, me preocupa mucho porque no queremos que haya tragedias en los estadios", afirmó.

El entrenador matecaña habló sobre Rojas, a pesar de que no será el referí el compromiso contra Águilas. Sin embargo, el juez se ha visto involucrado en importantes decisiones que han afectado a Deportivo Pereira.

"Indudablemente son más los árbitros buenos, pero hay otros que le da a uno pena que reciban un castigo y más cuando no han actuado de buena manera. Somos seres humanos y nos equivocamos, pero no está bien que sea seguido", dijo.

"Puedo enumerar algunas situaciones, Andrés Rojas estivo en el VAR del partido Medellín Vs Pereira, hubo un penal clarísimo. Acá en el partido con Junior. Entonces hay que ponerle cuidado a esto, esto es serio. A ellos les dan las herramientas y los capacitan, pero hay que no, el coco no les da, entonces uno desde donde nos compete tenemos que hacer nuestro trabajo, como el hincha apoyar, los árbitros se preparan para tener buenas presentaciones, pero hay unos que no les da la parte mental", agregó.

Las declaraciones de Leonel Álvarez generaron polémica, a pesar de que el árbitro central para el partido entre Pereira y Águilas Doradas será José Ortiz y el VAR estará comandado por Nicolás Rodríguez.