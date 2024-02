Lesión de David Macalister Silva: Alberto Gamero y Millonarios dieron el parte médico

Millonarios volvió a estrellarse en este arranque de la Liga BetPlay 2024-I. Después del excelente debut goleando 5-0 al Deportivo Independiente Medellín, el cuadro albiazul celebró un título en la Superliga ante el Junior de Barranquilla, pero luego, acumuló un empate contra el Atlético Bucaramanga, y de local igualó frente al Alianza FC, un partido que, por largos tramos, lo estuvo perdiendo.

Durante este compromiso, Millonarios sufrió desde temprano. David Mackalister Silva fungió como el capitán habitual, y en un intento de controlar el balón, estiró mucho su pierna derecha. Antes de la rueda de prensa, dieron el parte médico sobre el volante, “es una lesión muscular de los isquiotibiales derechos para la que se le realizará una resonancia con el fin de definir el alcance y el tiempo de recuperación”.

En lugar de David Silva, entró Santiago Giordana, un hombre de otro perfil distinto al de Silva. El argentino tuvo una gran participación y Alberto Gamero afirmó que no vio mayor diferencia entre uno y otro. Continuando con las recuperaciones de jugadores, señaló que, “de los que están en el departamento médico puede asomarse Juan Pablo Vargas. Los demás no creo que puedan estar aptos”.

Posteriormente, sobre cómo vio al equipo durante los 90 minutos en un empate que pudo ser victoria ante la diferencia numérica, precisó, “el equipo hizo muchas cosas para ganar el partido. Se empató. Un punto suma. Les dije a los jugadores que este punto más tarde nos vamos a dar cuenta que sirve. Me voy tranquilo por el esfuerzo que hizo el grupo por ganar el partido”.

Claramente, Alberto Gamero no se iba a salvar de las preguntas acerca de Édgar Guerra. El extremo derecho marcó tres goles ante el Medellín, quedó campeón en la Superliga, pero su decisión era salir del club en los próximos días. Se confirmó su salida poniendo rumbo a México en donde jugará con el León. Por esta razón, le preguntaron por la posible llegada de un extremo.

Ha sonado Déinner Quiñones, y se cerró la puerta de Andrés Ibargüen. Alberto Gamero explicó, “se ha hablado y hemos indagado, pero no nos ha sido posible. Hemos hablado con jugadores que hemos tenido acá y no hemos tenido la posibilidad de que vengan. Siempre he dicho que acá no es volverme loco por quién voy a traer. Mi mayor preocupación y trabajo es acelerar a los que están. Si no tengo el refuerzo que necesito traer, debo enfocarme en lo que tengo y darle fortaleza, confianza e información”.