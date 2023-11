Liga Betplay 2024: los cambios a la tradicional fecha de clásicos

Quedaron definidos los dos nuevos equipos que integrarán la Liga Betplay en 2024, pues Patriotas Boyacá y Fortaleza CEIF ganaron el ascenso y estarán ocupando los espacios dejados por Unión Magdalena y Atlético Huila, que se fueron a la 'B'.

Así las cosas, hay algo clave de cara a la programación en los dos semestres de 2024, y esto tiene que ver con los cambios que habrá en la fecha de clásicos -que habitualmente se juega en la jornada 10- y cuyos duelos se repiten aleatoriamente en algún otro momento de la Liga -acorde al sorteo-.

Pues la baja de Unión Magdalena implica que Junior de Barranquilla pierda a su rival histórico, mientras que Huila se fue a la 'B' y Tolima tendrá otro 'clásico'; así, se generaron varios movimientos en los duelos regionales para 2024.

Los diez partidos de la fecha de clásicos del fútbol colombiano en 2024

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. América

Deportivo Pereira vs. Once Caldas

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

Envigado FC vs. Águilas Doradas

La Equidad vs. Fortaleza CEIF

Boyacá Chicó vs. Patriotas

Junior vs. Jaguares

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Si bien hay varios partidos que no tienen un tinte histórico en vista de la buena cantidad de equipos 'nuevos' en primera división, el único que carece de rivalidad regional es el que confrontará a Deportes Tolima con Deportivo Pasto; por lo demás, hay cercanía en sus sedes.

Cabe recordar que la Liga Betplay del primer semestre de 2024 iniciaría en el fin de semana del 27 y 28 de enero; sin embargo, esto debe quedar definido en una asamblea próxima de la Dimayor.