Liga Betplay: Así formará el Nacional y América para el clásico de la fecha 8

El Atlético Nacional recibirá el domingo al América de Cali en la octava jornada de la liga colombiana, un duelo especial para el estratega 'Verdolaga', el brasileño Alexandre Guimaraes, que se enfrentará por primera vez al equipo al que hizo campeón de la liga de 2019.



El entrenador, que también tiene la nacionalidad costarricense, es el único técnico extranjero que ha ganado la liga colombiana con los 'Diablos Rojos', pero hoy defiende los intereses de uno de los mayores rivales de ese club.

Lea también: Liga Betplay: Once Caldas se aleja de la clasificación al empatar con La Equidad



Es por ello que, para este partido, Guimaraes cuenta con el grueso de una nómina que hoy tiene al Atlético Nacional en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos, a seis del líder Deportivo Cali.



Entre los titulares se espera que aparezcan los jugadores que han estado en el once inicialista en todos los partidos: el portero Aldair Quintana, Yerson Mosquera, Baldomero Perlaza, Brayan Rovira, Andrés Andrade y Jefferson Duque.



"Sabemos la importancia del partido contra América. El semestre pasado no se nos dio el resultado que esperábamos pero ahora hay que enfocarnos en este encuentro y salir a ganar", afirmó Perlaza en referencia a la serie de cuartos de final de la liga de 2020 en la que el club caleño eliminó a su equipo.

De interés: Zapata y Muriel, 'enchufados' en la victoria del Atalanta: ambos anotaron



Entre tanto, los 'Diablos Rojos' tendrán que lidiar con la baja del extremo Duván Vergara, uno de sus jugadores más destacados, por una lesión en el cuadriceps y se espera que sea reemplazado por Guillermo Murillo o Diber Cambindo, dos centrodelanteros que pueden hacer dupla con el veterano Adrián Ramos.



El bicampeón colombiano, dirigido por el argentino Juan Cruz Real, necesita además un triunfo para escalar posiciones, pues actualmente es duodécimo con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y una derrota.

Formaciones de Nacional y América; Liga Betplay, fecha 8:

✅Estos son los elegidos por el Profe Guimarães para el Juego en el Atanasio 🇳🇬 #ElClásicoDeColombia pic.twitter.com/rhdHxxnJLL — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 22, 2021