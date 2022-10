Liga BetPlay: calculadora de los equipos para poder clasificar a finales

A pesar de que el miércoles 26 de octubre de jugará el encuentro entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín aplazado de la fecha 12. El próximo domingo 30 de octubre se disputará la definitiva jornada 20, en la que se conocerán los clasificados.

Teniendo en cuenta cómo está la tabla de posiciones, cinco partidos de la fecha definitiva se "roban las miradas", ya que serán duelo directos entre los equipos, ya que ambos cuenta con opciones de meterse al grupo de los ocho.

Atlético Bucaramanga (30 puntos) y Deportivo Pereira (29 puntos) se medirán en el estadio Alfonso López. El ganador del partido dejará un clasificado. En caso de empate, el conjunt0 'leopardo' seguiría con vida, mientras que el matecaña quedaría eliminado.

Unión Magdalena (28 puntos) y América de Cali (30 puntos) disputarán un definitivo encuentro en el estadio Sierra Nevada. El 'ciclón bananero' debe ganar para llegar a 31 unidades y clasificar. América tratará de sumar para asegurar su lugar. En caso de empate, Unión se despediría del certamen y el 'escarlata' estaría atento de otros resultados.

Santa Fe (31 puntos) y Once Caldas (30 puntos) chocarán en el estadio El Campín. El conjunto 'cardenal' buscará por lo menos un empate para ratificar su clasificación. Los de Manizales están obligados a ganar para no depender de otros partidos.

Deportivo Pasto (31 puntos) y Medellín (29 puntos) jugarán en el estadio La Libertad. El equipo nariñense tratará de defender su lugar dentro de los ocho. Los antioqueños dependerán de lo que puedan hacer frente a Millonarios en el juego aplazado, en caso de no ganar tendrán que sumar sí o sí contra Pasto.

Atlético Nacional (29 puntos) y La Equidad (27) puntos se enfrentarán en el Atanasio Girardot. El conjunto 'verdolaga' busca una victoria para clasificar. El cuadro 'asegurador' mantiene una leve esperanza. En caso de ganar deberá esperar otros resultados.

Fecha 20 - 5 partidos clave

Atlético Bucaramanga Vs. Deportivo Pereira

Unión Magdalena Vs. América de Cali

Santa Fe Vs. Once Caldas

Deportivo Pasto Vs. Medellín

Atlético Nacional Vs. La Equidad

También jugarán en la jornada

Alianza Petrolera Vs. Millonarios (Millonarios buscará su clasificación en el partido aplazado contra Medellín. En caso de no ganar deberá sumar contra Alianza Petrolera)

Envigado Vs. Tolima

Jaguares Vs. Junior (Junior tiene la obligación de ganar para llegar a 31 puntos y deberá estar pendiente de los suceda en los otros compromisos para clasificar)

Deportivo Cali Vs. Patriotas

Cortuluá Vs. Águilas Doradas (Águilas ratifica su clasificación con un empate)