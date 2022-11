Liga BetPlay: ya salieron precios de boletería para partidos de América de Cali

América de Cali se prepara para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al quedar ubicado en el grupo B, el cual disputará junto a Águilas Doradas, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pasto.

El conjunto 'escarlata' abrirá la segunda ronda del certamen en condición de visita el sábado 5 de noviembre frente a Águilas Doradas. El primer encuentro como local en el estadio Pascual Guerrero será el jueves 9 de noviembre contra Medellín en la segunda jornada.

Precisamente para los compromisos que dispute en la capital del Valle del Cauca, los directivos de América preparan un plan especial de abonos para la afición, según explicó el presidente administrativo Mauricio Romero.

"Vamos a sacar unos abonos. El día miércoles salen a la venta. Le daremos prioridad a los abonaos antiguos".

Romero también señaló que se analizará el tema de la boletería si se clasifica a una hipotética final. Por otro lado, esclareció que los precios se mantendrán igual a los que se registraron en los partidos importantes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay.

"Se van a mantener los precios que se han manejado en partidos importantes. No se hará un incremento significativo".

Calendario de América en los cuadrangulares

Fecha 1

Águilas Doradas Vs América

Fecha 2

América Vs Medellín

Fecha 3

América Vs Deportivo Pasto

Fecha 4

Deportivo Pasto Vs América

Fecha 5

Medellín Vs América

Fecha 6

América Vs Águilas Doradas