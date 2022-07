Lo que dijo Gamero sobre su continuidad en Millonarios

Millonarios logró un importante triunfo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay al golear en condición de local 3-0 a Fortaleza. Ahora, el equipo 'embajador' se prepara para visitar a Unión Magdalena el domingo 31 de julio en compromiso de la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Al término del encuentro en el estadio El Campín, el director técnico Alberto Gamero dejó en el aire su continuidad o no en el equipo capitalino.

"En esto uno nunca sabe nada. Estamos en una profesión en la que no sabemos nada. Yo vivo en Bogotá, tengo mi casa en Bogotá y no necesito coger maletas. En el fútbol uno no puede decir nada, tengo contrato hasta el año entrante", afirmó.

Gamero también aseguró que tiene el objetivo de ganar una estrella y seguir por mucho tiempo al frente del equipo.

"Acá estoy feliz y contento con lo que estoy haciendo, con ganas y deseo de darle la estrella a Millonarios, esto y luchando lo que más pueda. Los directivos me han tratado bien, los hinchas también. Ojalá pueda cumplir el año y medio que me queda de contrato, nunca me quisiera ir".

Próximo partido de Millonarios

Millonarios visitará el domingo 31 de julio a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta en compromiso de la fecha 5 de la Liga BetPlay que tendrá su pitazo inicial a las 6:10 de la tarde.