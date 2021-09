Independiente Santa Fe no levanta cabeza en lo corrido del semestre. A mitad de semana sufrió la eliminación de la Copa Betplay a manos de Atlético Nacional que lo dejó en el camino tras superarlo desde los puntos penales en los cuartos de final del torneo. Por tal razón, el equipo santafereño solo tendrá como única opción concentrarse en lo que serán los partidos restantes de la Liga Betplay si quiere salvar el semestre de la dolorosa temporada, luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La escuadra ‘cardenal’ cambió de técnico hace un par de semanas. El estratega Harold Rivera salió del banquillo ténico tras llegar a un acuerdo con los directivos y por ende, su sucesor terminó siendo Grigori Méndez, quien tampoco ha dado con el chiste, ya que desde que asumió su rol ha conseguido tres victorias (todas por Copa Betplay), la misma cantidad de empates, pero por la Liga Betplay y la más reciente derrota ante Nacional.

Por tal razón, Santa Fe tendrá que recuperar el terreno perdido en los once partidos que le restan de la liga colombiana. En estos momentos, el conjunto bogotano ha hecho siete puntos de 27 posibles, por lo que restan 33 unidaes en juego. Para lograr la cifra mágica (28), el equipo de Méndez no tendría margen de error, pues tendrá que sumar 21 puntos ya sea de local o visitante, por lo cual, tendrá que vencer a siete de los once rivales que tendrá en el camino y a la vez, mirar de reojo que sus rivales directos no sumen puntos.

En la interna bogotana están confiados de que la clasificación se dará, a pesar que el juego y la eficacia no han estado presentes en ciertos compromisos. En el partido ante Nacional, quedó eliminado desde la tanda de los doce pasos, ante América por la fecha 7, le empataron el encuentro en los últimos instantes y contra Alianza Petrolera en una desconcentración volvió a empatarles el partido.

La tarea comienza ante Deportivo Pasto en el estadio La Libertad. El equipo de Méndez tendrá que empezar a sumar de a tres para no acabar pronto el semestre, luego de realizar una pobre campaña tanto en el primer semestre como en lo que va del segundo.