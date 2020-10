Luis Suárez y su admiración por Falcao, al que espera igualar

El delantero colombiano Luis Javier Suárez Charris ha sido una de las revelaciones que en los últimos tiempos ha tenido el balompié nacional por sus buenas actuaciones en la segunda división de España con la camiseta de Real Zaragoza, que lo tienen como el segundo goleador de la liga y muy cerca de conseguir el ascenso.

Al registrar 17 goles en los 29 partidos que ha disputado en la temporada, el atacante ha llamado la atención de clubes de talla de Atlético de Madrid y Napoli de Italia, aunque Watford, club dueño de sus derechos deportivos pretende que el samario regrese a Inglaterra al término de la campaña para analizar su futuro.

En medio del parón de las actividades por la pandemia del coronavirus, Suárez habló con el portal 'Golombianos' y entre otros temas demostró su admiración por Radamel Falcao García y reveló la opción que tuvo para integrar la Selección Colombia.

Sobre el tigre Falcao, destacó que cuando el 'tigre' llegó al fútbol de España no demoró en destacarse y registrar mucho goles, por lo que él espera igualar su registro. "Acababa de llegar Falcao y empezó a meter muchos goles, uno sueña con llegar a ese puesto y meter mucho goles".

Por otro lado, aclaró que Arturo Reyes lo llamó para que fuera parte de la Selección Colombia sub 23 que disputó en enero el Torneo Preolímpico, pero los directivos de su club, Real Zaragoza, no le permitieron sumarse al combinado nacional, pero la institución española no lo permitió "por la importancia" que tiene en el plantel.

Luis Javier Suárez, de 22 años, termina contrato con Real Zaragoza al final de la temporada, por lo que tendrá que ponerse a órdenes de Watford para definir su futuro, adicionalmente, cuenta con la nacionalidad española por lo que también ha sido tentado para integrar el seleccionado ibérico.