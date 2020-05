Mayer Candelo y el equipo que prefiere dirigir, ¿Millonarios o Cali?

Mayer Candelo es uno de los técnicos del fútbol colombiano que siempre está en la lista de candidatos cuando se trata de llegar a uno de los grandes clubes del país. Sin embargo, este gran salto en su carrera no se ha podido dar por diferentes motivos, pese a lo cual el exfutbolista es consciente que ese momento llegará y sabiendo de la idolatría que tiene en equipos como Millonarios y Cali habló al respecto.

Mayer, quien pasa los días de cuarentena en Cali, habló con el programa 'En La Jugada' de RCN Radio y arrancó comentando cómo pasa su cuarentena: "Yo veo positiva la cuarentena porque nos ha ayudado a compartir con nuestras familias y hacer cosas que antes no hacíamos. Estábamos muy poco en casa. También nos ha ayudado a seguir estudiando y preparándonos con los ponentes que hemos tenido en lo diferentes eventos que se han generado".

Luego, tocó un tema polémico y su respuesta sorprendió, pues cuestionado sobre el equipo que elegiría hoy en día para estar como técnico, entre Millonaros y Cali, afirmó: "Elegiría a Millonarios hoy, porque cuando venga al Cali quiero llegar más fortalecido, con más años de experiencia porque el Cali no es tan fácil como lo conocemos, no se respeta nada, no se valora nada y quiero llegar allí, abrir mi boca con argumentos y ayudar a construir, ayudar a levantar la institución que amo, el club que amo y quiero que lo que se hable se pueda hacer".

Entonces, continuando con sus descargos respecto a la situación actual del Cali fue contundente y recordó el paso de Mario Alberto Yepes por la institución: "Hoy las cosas no son tan positivas por los muchos problemas y no quiero llegar (y que me pase) como le pasó a Mario (Yepes), porque nosotros en Cali somos cero agradecidos, no valoramos a nadie como entrenador o como jugador. Lo puedo decir porque todo eso que ha pasado no lo quiero vivir yo y cuando esté allí quiero ver a nuestro equipo en el mejor lugar".